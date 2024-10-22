В США восхитились российскими подлодками, признав их лучшими в мире

Российские подводные лодки проекта 945А «Кондор» и 885 «Ясень» признали лучшими субмаринами в мире в этом году. Рейтинг составил американский журнал The National Interest (TNI).

«[Подлодки 945А «Кондор»] были специально разработаны для поисково-уничтожительных миссий против американских атомных подводных лодок с баллистическими ракетами», — указано в статье.

Подводная лодка типа 885 «Ясень». Фото © Wikipedia

Авторы материала уточнили, что эти подводные лодки, несмотря на высокую стоимость, могут погружаться на большую глубину. Кроме того, данные суда устойчивы к торпедным атакам. По словам экспертов, подлодка проекта 945А «Кондор» могла бы представлять серьёзную опасность, если бы холодная война перешла в горячую стадию.

Второе место заняла российская субмарина типа 885 «Ясень», которая разрабатывалась как многоцелевое судно, способное нести различные типы вооружения, в том числе современные гиперзвуковые ракеты большой дальности «Циркон». Головной атомный подводный крейсер базового проекта 885 (08850) «Ясень» К-560 «Северодвинск» в 2014 году вошёл в состав Северного флота ВС России

Также в рейтинге оказались британские субмарины класса Astute и две подводные лодки класса Seawolf и Virginia из США.