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24 октября, 10:15

ВС РФ ведут подготовку к финальной контратаке для освобождения Селидово от ВСУ

ВС РФ готовятся в финальной контратаке, чтобы окончательно освободить Селидово, являющееся важнейшим пунктом снабжения ВСУ. На видео SHOT — российский триколор, развивающийся в центре города.

Захват ВС РФ Селидово. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, элитные ВСУшники уже утратили способность держать организованную оборону и покидают центр. Всего за сутки украинская армия лишилась в мясорубке около 400 человек, а некоторые счастливчики сдались в плен. На окраинах осталось ещё несколько сотен солдат.

Попытка бегства солдат ВСУ из Селидово под российским огнём. Видео © Telegram / СВО. Сводки и новости с фронта.| Наступление на Селидово.

В то же время 433-й мотострелковый полк сообщает о взятии центральных многоэтажек, где ранее были украинские укрепрайоны. Сейчас наши бойцы продолжают зачищать дома, заминированные врагом перед отступлением. Военкоры подтверждают: ВСУ жалуются на нехватку личного состава и западной техники.

Информацию о скором освобождении города подтверждают и в ВСУ. Успех сравнивают с занятием Новогродовки, которую взяли практически без боя. На втором видео — то, как украинская армия бежит из Селидово.

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Недавно военный эксперт Александр Меркурис заявил, что тысячи лучших бойцов ВСУ погибнут из-за того, что командование не приказало им покинуть город Селидово в ДНР перед его окружением. В окружении будут отрезаны все пути снабжения.

Обложка ©

SHOT

Николай Рюмин
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