«Погибнут тысячи»: На Западе предрекли «серьёзную катастрофу» ВСУ в ДНР

Тысячи лучших бойцов ВСУ погибнут из-за того, что командование не приказало им покинуть город Селидово в ДНР перед его окружением. Такой плачевный исход для украинской армии предрёк британский военный эксперт Александр Меркурис.

«Произойдёт серьёзная катастрофа, часть этих войск спасётся, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться ещё неделю назад», — сказал аналитик в своём Youtube-блоге.

Меркурис добавил, что наступление российских сил приведёт к полному окружению Селидово, а все пути снабжения ВСУ будут попросту перерезаны.