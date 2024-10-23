«Погибнут тысячи»: На Западе предрекли «серьёзную катастрофу» ВСУ в ДНР
Эксперт Меркурис: Тысячи лучших бойцов ВСУ погибнут после окружения Селидово в ДНР
Тысячи лучших бойцов ВСУ погибнут из-за того, что командование не приказало им покинуть город Селидово в ДНР перед его окружением. Такой плачевный исход для украинской армии предрёк британский военный эксперт Александр Меркурис.
«Произойдёт серьёзная катастрофа, часть этих войск спасётся, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться ещё неделю назад», — сказал аналитик в своём Youtube-блоге.
Меркурис добавил, что наступление российских сил приведёт к полному окружению Селидово, а все пути снабжения ВСУ будут попросту перерезаны.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС России блокировали украинскую группировку в Селидово в ДНР и окружают город. Местные жители рассказывают, что ВСУ в центре поставили «зубы дракона» и соорудили укреп. Однако по всей видимости, скоро в том районе пропадёт след киевского режима. К слову, к востоку от Селидово наши ребята уже штурмуют шахту имени Коротченко.
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