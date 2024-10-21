Пушилин назвал два города, взятие которых перережет снабжение ВСУ
Пушилин: Продвижение ВС РФ к Горняку и Селидово нарушит логистику ВСУ в ДНР
Логистика ВСУ в ДНР будет серьёзно нарушена, если ВС РФ ещё ближе подойдут к городам Горняку и Селидово. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Серьёзные предпосылки [продвижения] в направлении Горняка, а после Горняка это, конечно же, Селидово уже. Ну и на самом-то деле, это очень серьёзно нарушает уже и ломает логистику противника, потому что там железнодорожная ветка проходит», — пояснил Пушилин.
Ранее российская артиллерия разнесла на Покровском направлении свинарник, в котором прятались бойцы украинской армии. Сотни поросят, вырвавшись на свободу, отправились бороздить просторы Донецкой Народной Республики.
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