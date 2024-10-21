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21 октября, 07:35

Пушилин назвал два города, взятие которых перережет снабжение ВСУ

Пушилин: Продвижение ВС РФ к Горняку и Селидово нарушит логистику ВСУ в ДНР

Логистика ВСУ в ДНР будет серьёзно нарушена, если ВС РФ ещё ближе подойдут к городам Горняку и Селидово. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Серьёзные предпосылки [продвижения] в направлении Горняка, а после Горняка это, конечно же, Селидово уже. Ну и на самом-то деле, это очень серьёзно нарушает уже и ломает логистику противника, потому что там железнодорожная ветка проходит», — пояснил Пушилин.

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Ранее российская артиллерия разнесла на Покровском направлении свинарник, в котором прятались бойцы украинской армии. Сотни поросят, вырвавшись на свободу, отправились бороздить просторы Донецкой Народной Республики.

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Telegram / Минобороны России

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