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13 октября, 15:10

Пушилин: Освобождение Дзержинска откроет возможности двигаться на север ДНР

Полное освобождения Дзержинска (украинское название — Торецк) позволит российским войскам продвигаться на север республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин в Дзержинске. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Посетил освобождаемый Дзержинск (Торецк). Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке. Ещё идут бои в городской черте, противник осознаёт, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что удалось прояснить ситуацию с наличием мирного населения и его морально-психологическим состоянием. По его словам, стало ясным примерное количество мест в пунктах временного размещения. Также глава ДНР смог ознакомиться с состоянием инфраструктурных объектов.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинские войска начали уводить подразделения из города Дзержинска. По данным силовиков, ВСУ не могут справиться с напором российских солдат. Он добавил, что украинские военные, следуя обыденной тактике, покидают населённый пункт небольшими группами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Александра Мышляева
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