Пушилин: Освобождение Дзержинска откроет возможности двигаться на север ДНР

Полное освобождения Дзержинска (украинское название — Торецк) позволит российским войскам продвигаться на север республики. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Пушилин в Дзержинске. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Посетил освобождаемый Дзержинск (Торецк). Командир мотострелкового батальона с позывным Остап рассказал об обстановке. Ещё идут бои в городской черте, противник осознаёт, что полное освобождение Дзержинска откроет нам дополнительные возможности двигаться на север республики», — написал Пушилин в своём телеграм-канале.

Он подчеркнул, что удалось прояснить ситуацию с наличием мирного населения и его морально-психологическим состоянием. По его словам, стало ясным примерное количество мест в пунктах временного размещения. Также глава ДНР смог ознакомиться с состоянием инфраструктурных объектов.