Российская армия начала эвакуировать жителей Угледара
ТАСС: ВС РФ эвакуировали первую группу жителей из Угледара
Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России эвакуировали первую группу мирных жителей из освобождённого Угледара в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
По информации агентства, жителей отправили в безопасное место и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся в полной безопасности.
Напомним, что российские войска взяли контроль над Угледаром 2 октября, разместив триколор РФ над зданием местной администрации. А 6 октября город полностью зачистили от украинских бойцов. Освобождение шахтёрского города было официально подтверждено Минобороны. Отличившимся военнослужащим в этой операции вручили государственные награды. И наши войска не останавливаются: недавно МО показывало, как российский танк выжигает противника в районе города.
ТАСС / EPA