Российская армия начала эвакуировать жителей Угледара

Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России эвакуировали первую группу мирных жителей из освобождённого Угледара в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, жителей отправили в безопасное место и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся в полной безопасности.