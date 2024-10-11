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11 октября, 09:05

Российская армия начала эвакуировать жителей Угледара

ТАСС: ВС РФ эвакуировали первую группу жителей из Угледара

Военнослужащие Вооружённых сил (ВС) России эвакуировали первую группу мирных жителей из освобождённого Угледара в ДНР. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, жителей отправили в безопасное место и оказали необходимую медицинскую помощь. Сейчас они находятся в полной безопасности.

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Напомним, что российские войска взяли контроль над Угледаром 2 октября, разместив триколор РФ над зданием местной администрации. А 6 октября город полностью зачистили от украинских бойцов. Освобождение шахтёрского города было официально подтверждено Минобороны. Отличившимся военнослужащим в этой операции вручили государственные награды. И наши войска не останавливаются: недавно МО показывало, как российский танк выжигает противника в районе города.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Дарья Нарыкова
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