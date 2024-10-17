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17 октября, 18:25

«Вот это вообще труба»: Российские войска выбили ВСУшников из свинарника в ДНР

«Mash на Донбассе»: ВС РФ ударили по свинарнику в ДНР, где прятались ВСУ

Российские войска разнесли свинарник, в котором прятались ВСУшники на Покровском направлении в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

Трасса в райне села Новоселидовка в ДНР, куда прибежали свиньи после удара по свинарнику, где прятались бойцы ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, как сотни хрюшек гуляют вдоль трассы. Утверждается, что кадры были сняты в селе Новоселидовка в ДНР. Вероятно, после удара по свинарнику поросята, как и ВСУшники, разбежались в разные стороны.

«Вот это вообще труба! <...> Ёлки-палки, катастрофа, правда», — комментирует увиденное автор ролика, проезжая на машине мимо сотни свиней.

Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки лишились до 2160 военных на всех направлениях в зоне СВО. Также было уничтожено куча западной техники и четыре склада с боеприпасами.

Армия России освободила ещё один населённый пункт в ДНР
Армия России освободила ещё один населённый пункт в ДНР
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Наталья Демьянова
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