«Вот это вообще труба»: Российские войска выбили ВСУшников из свинарника в ДНР

Российские войска разнесли свинарник, в котором прятались ВСУшники на Покровском направлении в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает «Mash на Донбассе».

Трасса в райне села Новоселидовка в ДНР, куда прибежали свиньи после удара по свинарнику, где прятались бойцы ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, как сотни хрюшек гуляют вдоль трассы. Утверждается, что кадры были сняты в селе Новоселидовка в ДНР. Вероятно, после удара по свинарнику поросята, как и ВСУшники, разбежались в разные стороны.

«Вот это вообще труба! <...> Ёлки-палки, катастрофа, правда», — комментирует увиденное автор ролика, проезжая на машине мимо сотни свиней.