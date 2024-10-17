«Вот это вообще труба»: Российские войска выбили ВСУшников из свинарника в ДНР
«Mash на Донбассе»: ВС РФ ударили по свинарнику в ДНР, где прятались ВСУ
Российские войска разнесли свинарник, в котором прятались ВСУшники на Покровском направлении в зоне спецоперации (СВО). Об этом сообщает «Mash на Донбассе».
Трасса в райне села Новоселидовка в ДНР, куда прибежали свиньи после удара по свинарнику, где прятались бойцы ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе
На опубликованных телеграм-каналом кадрах видно, как сотни хрюшек гуляют вдоль трассы. Утверждается, что кадры были сняты в селе Новоселидовка в ДНР. Вероятно, после удара по свинарнику поросята, как и ВСУшники, разбежались в разные стороны.
«Вот это вообще труба! <...> Ёлки-палки, катастрофа, правда», — комментирует увиденное автор ролика, проезжая на машине мимо сотни свиней.
Ранее сообщалось, что ВСУ за минувшие сутки лишились до 2160 военных на всех направлениях в зоне СВО. Также было уничтожено куча западной техники и четыре склада с боеприпасами.
Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic