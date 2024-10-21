ВС РФ практически окружили Селидово в ДНР
Российские войска блокировали украинскую группировку в Селидово в ДНР и окружают город. Как пишет «Mash на Донбассе», ссылаясь на военных и военкоров, уже идёт завершающая стадия операции.
Мирные жители рассказывают, что ВСУ в центре поставили «зубы дракона» и соорудили укреп, а также местные жалуются на мародёрство со стороны украинской армии.
Работа ВС РФ в Селидово в ДНР. Видео © Telegram/Mash на Донбассе
Также к востоку от Селидово пехота штурмует шахту имени Коротченко.
Напомним, на днях военный аналитик Юлиан Репке сообщал, что российские бойцы уже взяли в полукольцо населённый пункт Селидово в ДНР, и ВСУ будут вынуждены отступить.
Минобороны РФ