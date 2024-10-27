Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении израильского комплекса ieMHR
ВСУ потеряли тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства. Об этом сообщили в Минобороны. Отметим, что впервые за время СВО стало известно об уничтожении нашими бойцами такой техники.
«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной, 3-й, 5-й танковых, 143-й пехотной, 24-й, 28-й, 30-й, 54-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой, 5-й штурмовой бригад ВСУ и 18-й бригады нацгвардии в районах населённых пунктов Предтечено, Белая Гора, Успеновка, Зализнянское, Кирово, Часов Яр, Курахово, Стародубовка, Андреевка, Елизаветовка и Константиновка ДНР», — сказали в оборонном ведомстве.
По информации Министерства обороны России, противник понёс потери до 720 военнослужащих. Кроме того, враг лишился станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактического радиолокационного комплекса ieMHR израильского производства и трёх полевых складов с боеприпасами.
Ранее Life.ru рассказывал, что бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России в сопровождении истребителя Су-35с бомбовым ударом сравнял с землёй «опорник» ВСУ в приграничных районах Курской области. В ходе работы на этом направлении наши бойцы уничтожили все нужные цели, что подтвердила с воздуха разведка. После выполнения боевого задания авиационный дуэт приземлился на аэродроме базирования.
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