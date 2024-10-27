Смертоносный дуэт «‎сушек» играючи уронил авиабомбы на тайное гнездо ВСУ в России

Бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России в сопровождении истребителя Су-35с бомбовым ударом сравнял с землёй «опорник» ВСУ в приграничных районах Курской области. Эпичное видео смертоносного дуэта публикует Минобороны России.

Су-34 под прикрытием Су-35с нанёс бомбовый удар по «‎опорнику» ВСУ под Курском. Видео © Минобороны РФ

«Экипаж многоцелевого истребителя с управляемым вектором тяги Су-35с выполнил боевую задачу по сопровождению бомбардировщиков в приграничных районах Курской области. Многофункциональный сверхзвуковой бомбардировщик Су-34 в сопровождении истребителя Су-35с выполнили взлёт с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по опорному пункту и живой силе ВСУ», – рассказали в ведомстве.

В итоге все цели были уничтожены, что подтвердила с воздуха разведка. После выполнения боевого задания дуэт из «‎сушек» приземлился на аэродроме базирования.