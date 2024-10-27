Нацисты «Кракена» увязли в курском болоте и преподнесли нашему десанту бронированный ‎дар

Российский десант затрофеил бронеавтомобиль «Козак» украинского нацбатальона «Кракен» в одном из приграничных районов Курской области. Механик-водитель с позывным Мотор в видео Минобороны рассказал, что боевики на ББМ застряли в трясине во время бегства от наступающих сил ВС РФ.

бронеавтомобиль «Козак» украинского нацбатальона «Кракен». Видео © Минобороны РФ

«Получилось затрофеить аппарат в ходе боев. На этих автомобилях заходил нацистский батальон «Кракен». Когда наши штурмовые отряды их начали выбивать, они начали на нём уходить и застряли в торфяном болоте. Машина провалилась полностью, по колёса», — говорит Мотор.

Оказалось, что украинский экипаж прострелил машине передний мост. Во время бегства «‎Кракен» бросил внутри ББМ весь боекомплект, в том числе натовский пулемёт калибра 12,7 мм, и запасы.

Ремонтно-эвакуационная группы ВДВ в два этапа вывезла трофей в расположение полка. Сначала была проведена инженерная разведка места эвакуации для обеспечения безопасности личного состава и используемой техники. Затем под непрекращающимся огнём ВСУ российский десант выдернул из болота украинский «‎Козак», привели в рабочее состояние и выехал на нём в ремонтное подразделение. А уже там наши спецы заменили некоторые элементы электропроводки и восстановили повреждённые детали. Теперь принято решение об использовании трофейной техники.