Российские инженеры выспотрошат захваченную на СВО американскую Puma

Дрон американского производства Puma будет изучен российскими специалистами после попадания одного из экземпляров в руки ВС РФ. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал инженер по противодействию БПЛА.

«Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 «Puma» производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — сообщил собеседник агенства.

По его словам, в одном квадрате с RQ-20 также возник украинский дрон «Баба Яга», но его быстро подстрелили. Осмотрев обломки, бойцы нашли там ретранслятор Starlink с системой сброса и два снаряда.