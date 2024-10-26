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Регион
26 октября, 06:38
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Российские инженеры выспотрошат захваченную на СВО американскую Puma

Американский беспилотник Puma попал в распоряжение специалистов из России

Боец ВСУ с беспилотником «Puma». Фото © АрмiяInform

Боец ВСУ с беспилотником «Puma». Фото © АрмiяInform

Дрон американского производства Puma будет изучен российскими специалистами после попадания одного из экземпляров в руки ВС РФ. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал инженер по противодействию БПЛА.

«Специалистами группы противодействия БПЛА удалось посадить беспилотник RQ-20 «Puma» производства США. Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника «птички» не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», — сообщил собеседник агенства.

По его словам, в одном квадрате с RQ-20 также возник украинский дрон «Баба Яга», но его быстро подстрелили. Осмотрев обломки, бойцы нашли там ретранслятор Starlink с системой сброса и два снаряда.

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Ранее в Киеве ТЦК решили привлечь на фронт главного инженера по разработке средств борьбы с БПЛА. Организация, в которой он работал, предоставила все документы, чтобы специалиста не забирали воевать, но украинский военкомат решил, что с автоматом в руках этот человек принесёт больше пользы стране.

Владимир Озеров
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