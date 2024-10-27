В Брянской области пресечена вооружённая попытка прорыва через границу

В Брянской области наши военные пресекли попытку пересечения госграницы вооружённой группой лиц, враг потерпел поражение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«27 октября в районе нежилого населённого пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооружённой группой лиц», — написал он в своём телеграм-канале.