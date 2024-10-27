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27 октября, 15:47

В Брянской области пресечена вооружённая попытка прорыва через границу

В Брянской области наши военные пресекли попытку пересечения госграницы вооружённой группой лиц, враг потерпел поражение. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«27 октября в районе нежилого населённого пункта Манев Климовского района силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, подразделениями ВС РФ и Росгвардии была пресечена попытка пересечения государственной границы вооружённой группой лиц», — написал он в своём телеграм-канале.

В настоящее время ситуация в Климовском районе стабильна и находится под контролем Оперативного штаба Брянской области, добавил глава региона.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские ПВО ликвидировали двенадцать украинских дронов в небе над Брянской областью. Всего за ночь силы ПВО смогли отразить и перехватить 51 украинский беспилотник над регионами РФ. Дроны ВСУ были зафиксированы в Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областях.

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Александра Мышляева
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