Российские силы ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ над Брянской областью
Российские ПВО ликвидировали двенадцать украинских дронов в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
«13.30 до 14.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Life.ru сообщал, что за ночь силы ПВО смогли отразить и перехватить 51 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Дроны ВСУ были зафиксированы в Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областях.
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