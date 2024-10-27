Российские силы ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ над Брянской областью

Российские ПВО ликвидировали двенадцать украинских дронов в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«13.30 до 14.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.