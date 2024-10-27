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27 октября, 12:44

Российские силы ПВО сбили 12 БПЛА ВСУ над Брянской областью

Российские ПВО ликвидировали двенадцать украинских дронов в небе над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

«13.30 до 14.30 мск пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российские силы ПВО за ночь уничтожили десять БПЛА ВСУ над Орловской областью
Российские силы ПВО за ночь уничтожили десять БПЛА ВСУ над Орловской областью

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь силы ПВО смогли отразить и перехватить 51 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Дроны ВСУ были зафиксированы в Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Александра Мышляева
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