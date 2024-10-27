Российские силы ПВО за ночь уничтожили десять БПЛА ВСУ над Орловской областью

В ночь с 26 на 27 октября над Орловской областью силы ПВО сбили десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Никаких повреждений в регионе не обнаружено, рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Ночью также было неспокойно — над Орловской областью сбит ещё один вражеский беспилотник. В общей сложности в регионе за сутки средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. К счастью, ни одни из них не смог нанести никаких повреждений», — написал глава региона.

Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы. Они проводят необходимые операции.