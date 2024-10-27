Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 10:03

Российские силы ПВО за ночь уничтожили десять БПЛА ВСУ над Орловской областью

В ночь с 26 на 27 октября над Орловской областью силы ПВО сбили десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Никаких повреждений в регионе не обнаружено, рассказал губернатор Андрей Клычков.

«Ночью также было неспокойно — над Орловской областью сбит ещё один вражеский беспилотник. В общей сложности в регионе за сутки средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. К счастью, ни одни из них не смог нанести никаких повреждений», — написал глава региона.

Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы. Они проводят необходимые операции.

За ночь силы ПВО уничтожили над Воронежской областью восемь БПЛА
За ночь силы ПВО уничтожили над Воронежской областью восемь БПЛА

Всего за ночь силы ПВО смогли отразить и перехватить 51 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Машины ВСУ были зафиксированы в Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / boscorelli

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Орловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar