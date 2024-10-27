Российские силы ПВО за ночь уничтожили десять БПЛА ВСУ над Орловской областью
В ночь с 26 на 27 октября над Орловской областью силы ПВО сбили десять беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Никаких повреждений в регионе не обнаружено, рассказал губернатор Андрей Клычков.
«Ночью также было неспокойно — над Орловской областью сбит ещё один вражеский беспилотник. В общей сложности в регионе за сутки средствами ПВО уничтожены десять БПЛА. К счастью, ни одни из них не смог нанести никаких повреждений», — написал глава региона.
Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы. Они проводят необходимые операции.
Всего за ночь силы ПВО смогли отразить и перехватить 51 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщило Министерство обороны страны. Машины ВСУ были зафиксированы в Тамбовской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Орловской, Воронежской и Курской областях.
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