Отражена массированная атака более 50 украинских БПЛА на российские регионы

Войска ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку более 50 украинских БПЛА на российские регионы: Тамбовскую, Белгородскую, Брянскую, Липецкую, Орловскую, Воронежскую и Курскую области. Об этом доложили в Минобороны РФ.

«При попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА. 18 БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. 16 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области», — уточняет ведомство.

По четыре дрона сбито над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Ещё три беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Воронежской области и один БПЛА сбит над Курской областью. Помимо этого один украинский БПЛА был уничтожен над Азовским морем.