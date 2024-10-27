Отражена массированная атака более 50 украинских БПЛА на российские регионы
Средства ПВО сбили над регионами РФ за ночь 51 украинский БПЛА
Войска ПВО минувшей ночью отразили массированную атаку более 50 украинских БПЛА на российские регионы: Тамбовскую, Белгородскую, Брянскую, Липецкую, Орловскую, Воронежскую и Курскую области. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«При попытке киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский БПЛА. 18 БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. 16 БПЛА сбиты над территорией Белгородской области», — уточняет ведомство.
По четыре дрона сбито над Брянской, Липецкой и Орловской областями. Ещё три беспилотника ВСУ уничтожены над территорией Воронежской области и один БПЛА сбит над Курской областью. Помимо этого один украинский БПЛА был уничтожен над Азовским морем.
Ранее стало известно, что боеприпас взорвался в руках у поднявшего его жителя села Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Мужчина получил серьёзные ранения и был госпитализирован.
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