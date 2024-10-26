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26 октября, 10:45

Гладков: У жителя Белгородской области в руках взорвался найденный боеприпас

Боеприпас взорвался в руках у поднявшего его жителя села Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Мужчина получил серьёзные ранения и был госпитализирован, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его. Боеприпас взорвался прямо в руках. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти. Попутным транспортом его доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода»,написал глава области.

Гладков напомнил, что брать в руки незнакомые предметы нельзя ни в коем случае. При обнаружении на земле подозрительного объекта, необходимо отойти на безопасную дистанцию и сообщить о находке по номеру 112.

Три легковушки стали целями украинских беспилотников в Белгородской области
Три легковушки стали целями украинских беспилотников в Белгородской области

Накануне Вячеслав Гладков сообщал о том, что российские средства ПВО уничтожили несколько украинских БПЛА над регионом. Дроны противника появились над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом. К счастью, никто не пострадал.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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