Гладков: У жителя Белгородской области в руках взорвался найденный боеприпас

Боеприпас взорвался в руках у поднявшего его жителя села Теребрено Краснояружского района Белгородской области. Мужчина получил серьёзные ранения и был госпитализирован, сообщил в личном телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Мужчина обнаружил взрывоопасный предмет и, к сожалению, поднял его. Боеприпас взорвался прямо в руках. В результате пострадавший получил минно-взрывную травму и открытые раны кисти. Попутным транспортом его доставили в районную больницу, где оказали первую медицинскую помощь. Для дальнейшего лечения он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода», — написал глава области.

Гладков напомнил, что брать в руки незнакомые предметы нельзя ни в коем случае. При обнаружении на земле подозрительного объекта, необходимо отойти на безопасную дистанцию и сообщить о находке по номеру 112.