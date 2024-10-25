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25 октября, 20:24

Три легковушки стали целями украинских беспилотников в Белгородской области

Белгородская область подверглась очередному удару со стороны ВСУ. Беспилотники противника атаковали сёла Головчино, Мокрая Орловка и Стригуны, выбрав в качестве целей легковые автомобили. К счастью, никто не пострадал, сообщили местные власти.

В Головчино машина отделалась лишь выбитыми стёклами, а также повреждениями крыши, крыла и багажника. Транспортному средству в Мокрой Орловке повезло меньше — автомобиль полностью сгорел.

«В селе Стригуны Борисовского района в результате падения дрона с последующей детонацией повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы. Силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания оперативно потушен», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

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Удар украинских FPV-дронов несколькими часами ранее на себя приняла и Курская область. Беспилотники атаковали легковые автомобили, ранив двоих человек. За жизнь одного пострадавшего с множественными осколочными ранениями борются медики.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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