Три легковушки стали целями украинских беспилотников в Белгородской области

Белгородская область подверглась очередному удару со стороны ВСУ. Беспилотники противника атаковали сёла Головчино, Мокрая Орловка и Стригуны, выбрав в качестве целей легковые автомобили. К счастью, никто не пострадал, сообщили местные власти.

В Головчино машина отделалась лишь выбитыми стёклами, а также повреждениями крыши, крыла и багажника. Транспортному средству в Мокрой Орловке повезло меньше — автомобиль полностью сгорел.

«В селе Стригуны Борисовского района в результате падения дрона с последующей детонацией повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль. Также произошло возгорание сухой травы. Силами добровольной пожарной дружины очаг возгорания оперативно потушен», — написал губернатор Вячеслав Гладков.