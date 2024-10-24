Украинский дрон лишил жизни многодетного отца под Курском

В Курской области при атаке украинского дрона погиб отец троих детей, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, БПЛА врезался в гражданскую машину в Рыльском районе — от полученных травм мужчина умер на месте.

«Полученные ранения были несовместимы с жизнью. У мужчины осталось трое несовершеннолетних детей, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Смирнов в телеграм-канале.