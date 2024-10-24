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24 октября, 15:58

Украинский дрон лишил жизни многодетного отца под Курском

Смирнов: В Курской области при атаке украинского дрона погиб отец троих детей

В Курской области при атаке украинского дрона погиб отец троих детей, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, БПЛА врезался в гражданскую машину в Рыльском районе — от полученных травм мужчина умер на месте.

«Полученные ранения были несовместимы с жизнью. У мужчины осталось трое несовершеннолетних детей, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Смирнов в телеграм-канале.

Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области дрон-камикадзе атаковал авто с мирными жителями. По нашим данным, вражеский БПЛА ударил по легковушке неподалёку от одного из сёл в Большесолдатском районе. В салоне находилась пара — 60-летний мужчина и 51-летняя женщина — их доставили в больницу.

Отправлены под стражу 7 украинских военных, стрелявших по мирным жителям Курской области
Отправлены под стражу 7 украинских военных, стрелявших по мирным жителям Курской области
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ТАСС / Александр Река

Наталья Демьянова
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