Украинский дрон лишил жизни многодетного отца под Курском
Смирнов: В Курской области при атаке украинского дрона погиб отец троих детей
В Курской области при атаке украинского дрона погиб отец троих детей, сообщил губернатор региона Алексей Смирнов. По его словам, БПЛА врезался в гражданскую машину в Рыльском районе — от полученных травм мужчина умер на месте.
«Полученные ранения были несовместимы с жизнью. У мужчины осталось трое несовершеннолетних детей, выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал Смирнов в телеграм-канале.
Ранее Life.ru сообщал, что в Курской области дрон-камикадзе атаковал авто с мирными жителями. По нашим данным, вражеский БПЛА ударил по легковушке неподалёку от одного из сёл в Большесолдатском районе. В салоне находилась пара — 60-летний мужчина и 51-летняя женщина — их доставили в больницу.
ТАСС / Александр Река