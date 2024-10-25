Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 20:03

FPV-дроны ВСУ атаковали несколько автомобилей в Курской области, есть раненые

Два жителя Курской области получили ранения в результате удара украинских FPV-дронов. Подробностями вечерней атаки в Telegram-канале поделился губернатор Алексей Смирнов.

По словам главы региона, беспилотники протаранили несколько автомобилей, в которых находились люди. За жизнь одного из пострадавших борются врачи.

«Женщине была оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Обоянскую районную больницу», — написал чиновник.

Дроны вновь атаковали Белгородскую область, есть повреждения
Дроны вновь атаковали Белгородскую область, есть повреждения

Сразу два схожих инцидент произошли в Курской области 24 октября. Сначала беспилотник ВСУ атаковал машину, где находились мужчина 60 лет и 51-летняя женщина. Пострадавших с множественными ранениями госпитализировали. Затем стало известно об ударе по второму автомобилю в другом районе. К несчастью, его водитель — отец троих детей — скончался на месте.

Обложка ©

Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar