FPV-дроны ВСУ атаковали несколько автомобилей в Курской области, есть раненые

Два жителя Курской области получили ранения в результате удара украинских FPV-дронов. Подробностями вечерней атаки в Telegram-канале поделился губернатор Алексей Смирнов.

По словам главы региона, беспилотники протаранили несколько автомобилей, в которых находились люди. За жизнь одного из пострадавших борются врачи.

«Женщине была оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Обоянскую районную больницу», — написал чиновник.