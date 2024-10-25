FPV-дроны ВСУ атаковали несколько автомобилей в Курской области, есть раненые
Два жителя Курской области получили ранения в результате удара украинских FPV-дронов. Подробностями вечерней атаки в Telegram-канале поделился губернатор Алексей Смирнов.
По словам главы региона, беспилотники протаранили несколько автомобилей, в которых находились люди. За жизнь одного из пострадавших борются врачи.
«Женщине была оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Обоянскую районную больницу», — написал чиновник.
Сразу два схожих инцидент произошли в Курской области 24 октября. Сначала беспилотник ВСУ атаковал машину, где находились мужчина 60 лет и 51-летняя женщина. Пострадавших с множественными ранениями госпитализировали. Затем стало известно об ударе по второму автомобилю в другом районе. К несчастью, его водитель — отец троих детей — скончался на месте.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ