Дроны вновь атаковали Белгородскую область, есть повреждения

В Белгородской области российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооружённых сил Украины. Атака произошла над Белгородским районом и Яковлевским муниципальным округом. По предварительным данным, жертв нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«В селе Вислое Яковлевского муниципального округа в одном частном доме выбиты окна. Также вне населённого пункта загорелась сухая трава — пожарными расчётами очаги возгорания ликвидированы. <…> Повторной атаке дрона подверглось село Ясные Зори Белгородского района. Повреждены легковой автомобиль и линия электропередачи. Жители села остаются временно без света», — сообщил губернатор.

Кроме того, под артиллерийский обстрел попало село Тишанка Волоконовского района. В двух частных домах и административном здании выбиты окна, посечены фасады и кровли, также зафиксированы повреждения на линиях газо- и электроснабжения.

Гладков также сообщил, что все оперативные и аварийные службы готовы приступить к работе после согласования с Министерством обороны России.