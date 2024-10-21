Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 октября, 04:32

Гладков: ВСУ произвели очередной обстрел города Белгорода

Вооружённые силы Украины вновь обстреляли город Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Недоброе утро, к сожалению. Сегодня очередной обстрел города Белгорода со стороны ВСУ. Вижу несколько столбов чёрного дыма. По первой информации, которая поступила, горит один жилой дом. Выехал на место», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Подробности на данный момент неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.

Силы ПВО сбили за ночь 18 беспилотников в четырёх регионах России
Силы ПВО сбили за ночь 18 беспилотников в четырёх регионах России

Украинские войска дважды ночью били дронами по белгородским посёлкам. Пострадали два человека.

Обложка ©

Telegram / Настоящий Гладков

Артур Лапсаков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров