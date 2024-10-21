Гладков: ВСУ произвели очередной обстрел города Белгорода
Вооружённые силы Украины вновь обстреляли город Белгород. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Недоброе утро, к сожалению. Сегодня очередной обстрел города Белгорода со стороны ВСУ. Вижу несколько столбов чёрного дыма. По первой информации, которая поступила, горит один жилой дом. Выехал на место», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.
Подробности на данный момент неизвестны. Информации о пострадавших не поступало.
Украинские войска дважды ночью били дронами по белгородским посёлкам. Пострадали два человека.
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