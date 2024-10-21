Гладков: ВСУ произвели очередной обстрел города Белгорода

«Недоброе утро, к сожалению. Сегодня очередной обстрел города Белгорода со стороны ВСУ. Вижу несколько столбов чёрного дыма. По первой информации, которая поступила, горит один жилой дом. Выехал на место», — сказал Гладков в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.