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20 октября, 23:33

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на жителя Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторной воздушной атаке ВСУ на село Грузское. Беспилотник ВСУ сбросил на местного жителя взрывное устройство. За жизнь мужчины борются врачи.

«Пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал чиновник в Telegram.

Трое взрослых и девочка получили ранения после обстрела ВСУ Белгородского района
Трое взрослых и девочка получили ранения после обстрела ВСУ Белгородского района

Несколькими часами ранее в том же населённом пункте был ранен охранник сельхозпредприятия, атакованного беспилотником врага. Также под обстрел угодили город Шебекино, сёла Новая Таволжанка и Тишанка.

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Telegram / Генеральний штаб ЗСУ

Илья Пушкарев
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