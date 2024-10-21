Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на жителя Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о повторной воздушной атаке ВСУ на село Грузское. Беспилотник ВСУ сбросил на местного жителя взрывное устройство. За жизнь мужчины борются врачи.

«Пострадавшего с различными осколочными ранениями и переломом ноги попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ», — написал чиновник в Telegram.