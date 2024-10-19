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19 октября, 20:07

Трое взрослых и девочка получили ранения после обстрела ВСУ Белгородского района

Вооружённые силы Украины нанесли массированный удар по Белгородскому району вечером 19 октября, атаковав несколько населённых пунктов. Ранения получили четыре человека, в том числе несовершеннолетняя девочка. Повреждены десятки домов, проинформировал губернатор области Вячеслав Гладков.

Наибольший урон принял посёлок Октябрьский, который трижды оказывался под обстрелом. С многочисленными ранениями госпитализированы две женщины, ещё один мужчина сам обратился в больницу с поражающим элементом в ноге. Также пострадала 12-летняя девочка, которой диагностировали слепое осколочное ранение плеча. Её доставили в детскую областную клиническую больницу.

«В результате попадания боеприпаса произошло возгорание надворных построек на территории двух частных домовладений. Пожарными расчётами очаги возгорания ликвидированы. По предварительным данным, в 20 жилых домах повреждены кровли, выбиты окна и посечены фасады. Кроме того, 14 автомобилей получили различные повреждения», — написал Гладков.

Ещё один взрыв раздался в селе Петровка. Там дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю. К счастью, никто не пострадал.

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Беспилотник ВСУ в ночь на 19 октября сбили также в небе над Санкт-Петербургом. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. По мнению военных, дрон могли запустить завербованные агенты Киева с территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / love4aya

Илья Пушкарев
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