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19 октября, 11:24

Богомаз: ВСУ атаковали дронами село в Брянской области, пострадала женщина

ВСУ нанесли удар по селу в Стародубском муниципальном округе Брянской области с помощью беспилотников, в результате чего пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село в Стародубском муниципальном округе. В результате сброса взрывного устройства легкое ранение получила жительница села. Ей оказана вся необходимая медицинская помощь. Осколками повреждён фасад жилого дома», — написал он в своём телеграм-канале.

Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион
Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион

Ранее Life.ru писал, что при отражении атаки украинского беспилотника в Брянской области один из четырёх дронов врезался в нежилое здание. По словам губернатора региона, благодаря слаженной работе всех служб, возгорания на месте ЧП не допущено, никто не пострадал. Уточнялось, что ВСУ запустили в мирный регион БПЛА самолётного типа. Кроме того, вражеские дроны атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Александра Мышляева
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