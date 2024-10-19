Беспилотники ВСУ атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске
Украинские дроны атаковали завод «Кремний Эл» в Брянске, где производят полупроводники и микросхемы, пишет SHOT.
Сообщения об атаке дронов появились в районе 4:30 утра. Всего за ночь над Брянской областью сбили 13 БПЛА, один из них врезался в здание завода, из-за чего начался пожар, который позднее ликвидировали. Обошлось без пострадавших.
Всего за минувшую ночь средства ПВО уничтожили 16 беспилотников в разных регионах России.
Ранее Life.ru писал, что в ночь на 19 октября над Брянской областью уничтожили семь дронов ВСУ. Как сообщал губернатор региона, в результате детонации взрывчатки сбитого БПЛА на чердаке нежилого здания произошёл пожар, который оперативно потушили.