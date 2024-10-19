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Регион
19 октября, 03:45

Над Брянской областью уничтожили семь дронов ВСУ

Богомаз: Средства ПВО уничтожили ночью семь БПЛА над Брянской областью

Семь украинских дронов уничтожены силами ПВО над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. В настоящее время перехвачено и уничтожено семь беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — заявил Богомаз.

В результате детонации взрывчатки сбитого БПЛА на чердаке нежилого здания произошёл пожар, который оперативно потушили. Пострадавших нет.

Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион
Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион

Этой ночью средства ПВО также уничтожили два беспилотника ВСУ в районе Новошахтинска Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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