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Регион
19 октября, 01:52

Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион

Богомаз заявил об отражении атаки БПЛА в Брянской области

В Брянской области сили противовоздушной обороны (ПВО) РФ отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.

На данный момент известно о двух беспилотниках, уничтоженных в небе над регионом.

Силы ПВО сбили над Орловской областью ещё семь беспилотников
Силы ПВО сбили над Орловской областью ещё семь беспилотников

Этой ночью средства ПВО также уничтожили два беспилотника ВСУ в районе Новошахтинска Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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