Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион
Богомаз заявил об отражении атаки БПЛА в Брянской области
В Брянской области сили противовоздушной обороны (ПВО) РФ отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.
На данный момент известно о двух беспилотниках, уничтоженных в небе над регионом.
Этой ночью средства ПВО также уничтожили два беспилотника ВСУ в районе Новошахтинска Ростовской области. Пострадавших и разрушений нет.
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