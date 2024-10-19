Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион

В Брянской области сили противовоздушной обороны (ПВО) РФ отражают атаку украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Наши защитники отражают попытку атаки с применением БПЛА по территории Брянской области. Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — написал он в телеграм-канале.

На данный момент известно о двух беспилотниках, уничтоженных в небе над регионом.