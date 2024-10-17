Силы ПВО сбили над Орловской областью ещё семь беспилотников
Клычков: Над Орловской областью силами ПВО сбито ещё семь БПЛА
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Орловской областью семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам. Ещё семь БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО», — написал чиновник и добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее сообщалось о трёх уничтоженных беспилотниках над Орловской областью. Объекты были сбиты силами ПВО в ночь на 17 октября. Днём стало известно о ликвидации ещё пяти БПЛА над регионом.
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