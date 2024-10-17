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17 октября, 20:23

Силы ПВО сбили над Орловской областью ещё семь беспилотников

Клычков: Над Орловской областью силами ПВО сбито ещё семь БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Орловской областью семь украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам. Ещё семь БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО», — написал чиновник и добавил, что пострадавших и разрушений нет.

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Ранее сообщалось о трёх уничтоженных беспилотниках над Орловской областью. Объекты были сбиты силами ПВО в ночь на 17 октября. Днём стало известно о ликвидации ещё пяти БПЛА над регионом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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