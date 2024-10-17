Силы ПВО сбили над Орловской областью ещё семь беспилотников

«Сегодня в течение всего дня и ночи Орловская область, как и остальные приграничные регионы, подвергалась массированным вражеским атакам. Ещё семь БПЛА, помимо тех, о которых я писал ранее, были сбиты нашими средствами ПВО», — написал чиновник и добавил, что пострадавших и разрушений нет.