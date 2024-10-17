Средства ПВО сбили пять украинских дронов над Орловской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять украинских дронов над Орловской областью. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, вражеская атака была пресечена в период с 13:50 до 14:30 по местному времени (совпадает с московским).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.