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17 октября, 12:23

Средства ПВО сбили пять украинских дронов над Орловской областью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять украинских дронов над Орловской областью. Как сообщает пресс-служба Минобороны России, вражеская атака была пресечена в период с 13:50 до 14:30 по местному времени (совпадает с московским).

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО пять украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Орловской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью силы ПВО сбили 13 украинских дронов над тремя российскими регионами. Шесть БПЛА — над Орловской областью, четыре — над Курской и три — над Брянской.

ВСУ перехватили сигнал с российского дрона, и ужаснулись, увидев, куда он летит
ВСУ перехватили сигнал с российского дрона, и ужаснулись, увидев, куда он летит
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Spiffy Digital Creative

Наталья Демьянова
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