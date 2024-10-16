ВСУ перехватили сигнал с российского дрона, и ужаснулись, увидев, куда он летит
ВСУ перехватили сигнал с российского FPV-дрона, летевшего прямо в их укрытие
Украинские войска перехватили видеопоток с FPV-дрона Вооружённых сил (ВС) России. Как оказалось, дрон летел прямо в укрытие бойцов ВСУ, реакция украинских военных попала на видео.
ВСУ перехватили видеопоток с дрона ВС РФ. Видео © Telegram / Военная хроника
Российский дрон преподнёс ВСУшникам сюрприз. Они подключились к камере БПЛА прямо в тот момент, как он направлялся в сторону укрытия украинских военных.
«Прикольно. Надо отсюда убираться», — отреагировали украинские военные.
А ранее Life.ru писал, что в зоне СВО начали использовать новосибирский дрон-камикадзе «Трибунал». БПЛА могут более десяти километров. Масса груза составляет 3 килограмма. Каждый год ВС РФ будут получать 500 таких «Трибуналов».
Telegram / Военная хроника