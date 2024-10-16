ВСУ перехватили сигнал с российского дрона, и ужаснулись, увидев, куда он летит

Украинские войска перехватили видеопоток с FPV-дрона Вооружённых сил (ВС) России. Как оказалось, дрон летел прямо в укрытие бойцов ВСУ, реакция украинских военных попала на видео.

ВСУ перехватили видеопоток с дрона ВС РФ. Видео © Telegram / Военная хроника

Российский дрон преподнёс ВСУшникам сюрприз. Они подключились к камере БПЛА прямо в тот момент, как он направлялся в сторону укрытия украинских военных.

«Прикольно. Надо отсюда убираться», — отреагировали украинские военные.