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16 октября, 17:01

ВСУ перехватили сигнал с российского дрона, и ужаснулись, увидев, куда он летит

ВСУ перехватили сигнал с российского FPV-дрона, летевшего прямо в их укрытие

Украинские войска перехватили видеопоток с FPV-дрона Вооружённых сил (ВС) России. Как оказалось, дрон летел прямо в укрытие бойцов ВСУ, реакция украинских военных попала на видео.

ВСУ перехватили видеопоток с дрона ВС РФ. Видео © Telegram / Военная хроника

Российский дрон преподнёс ВСУшникам сюрприз. Они подключились к камере БПЛА прямо в тот момент, как он направлялся в сторону укрытия украинских военных.

«Прикольно. Надо отсюда убираться», — отреагировали украинские военные.

РЭБ не помог: Танк ВСУ приуныл после встречи с дроном под Курском, противник бежит из сёл
РЭБ не помог: Танк ВСУ приуныл после встречи с дроном под Курском, противник бежит из сёл

А ранее Life.ru писал, что в зоне СВО начали использовать новосибирский дрон-камикадзе «Трибунал». БПЛА могут более десяти километров. Масса груза составляет 3 килограмма. Каждый год ВС РФ будут получать 500 таких «Трибуналов».

Обложка ©

Telegram / Военная хроника

Дарья Нарыкова
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