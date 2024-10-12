РЭБ не помог: Танк ВСУ приуныл после встречи с дроном под Курском, противник бежит из сёл

Появилось видео фатального удара российского FPV-дрона по танку ВСУ в Курской области, его публикует SHOT. Наш беспилотник подбил, предположительно, Т-72, экипаж серьёзно ранен. От «птички» его не спас даже пикап сопровождения с РЭБ.

Работа наших «дроноводов» в Курской области. Видео © SHOT

Кроме того, освобождены село Новоивановка и хутор Зелёный Шлях. По данным телеграм-канала, также ВС РФ «зацепились» за восточные окраины деревни Михайловки. Другой же «дроновод» уничтожил солдата ВСУ, катавшегося на пикапе по селу Махновка. Идёт зачистка села Толстый Луг, а в Малая Локня частично освобождена.