Два украинских беспилотника уничтожили на западе Ростовской области
Ростовский губернатор Голубев: Два БПЛА уничтожены в районе Новошахтинска
Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.
«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Орловской областью семь украинских беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
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