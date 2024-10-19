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18 октября, 23:21

Два украинских беспилотника уничтожили на западе Ростовской области

Ростовский губернатор Голубев: Два БПЛА уничтожены в районе Новошахтинска

Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник в телеграм-канале.

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Ранее средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Орловской областью семь украинских беспилотников. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Оксана Попова
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