Два украинских беспилотника уничтожили на западе Ростовской области

Средства ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ в районе Новошахтинска Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«В районе Новошахтинска силами противовоздушной обороны уничтожено два БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет», — написал чиновник в телеграм-канале.