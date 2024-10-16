Авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов обезвредили под Брянском
Авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов обезврежен в Севском районе Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, ликвидация объекта прошла в штатном режиме.
«Сегодня на территории Севского района был обезврежен авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов тротила. <…> Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех служб, разрушений и пострадавших нет. Жители населённого пункта уже вернулись в свои дома», — написал чиновник в телеграм-канале.
Ранее в Санкт-Петербурге рабочие во время земельных работ нашли немецкую авиационную бомбу, пролежавшую в грунте со времён Великой Отечественной войны. Прибывшие на место пиротехники извлекли снаряд из земли, после чего обезвредили его и отвезли на спецполигон для утилизации.
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