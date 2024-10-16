Авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов обезвредили под Брянском

Авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов обезврежен в Севском районе Брянской области. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, ликвидация объекта прошла в штатном режиме.

«Сегодня на территории Севского района был обезврежен авиационный снаряд ВСУ мощностью сто килограммов тротила. <…> Благодаря слаженным и профессиональным действиям всех служб, разрушений и пострадавших нет. Жители населённого пункта уже вернулись в свои дома», — написал чиновник в телеграм-канале.