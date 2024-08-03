Петербургские рабочие нашли бомбу времён ВОВ прямо под окнами жилых домов
В Петербурге сотрудники МЧС обезвредили найденную немецкую бомбу времён ВОВ
В Петербурге найдена немецкая авиабомба времён ВОВ. Обложка © Telegram / МЧС РФ
В Санкт-Петербурге рабочие во время земельных работ нашли немецкую авиационную бомбу, пролежавшую в грунте со времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает МЧС РФ.
Петербургские пиротехники обезвредили бомбу времён ВОВ. Фото © Telegram / МЧС РФ
Немецкая бомба времён ВОВ, найденная в Петербурге. Фото © Telegram / МЧС РФ
"В Красном селе рабочие обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны в 100 метрах от жилых домов. Специалисты Невского Спасцентра МЧС России определили, что это немецкая авиабомба SD-50", — уточнили в ведомстве.
Прибывшие на место пиротехники извлекли снаряд из земли, после чего обезвредили его и отвезли на спецполигон для утилизации.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае кладоискатель погиб при взрыве мины времён ВОВ, которую, предположительно, он решил забрать домой. Мужчина был коллекционером и собирал исторические артефакты. Мину он обнаружил в лесу при помощи металлоискателя. Она взорвалась, что привело к гибели коллекционера трофеев.