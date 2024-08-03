Петербургские рабочие нашли бомбу времён ВОВ прямо под окнами жилых домов В Петербурге сотрудники МЧС обезвредили найденную немецкую бомбу времён ВОВ 3 августа, 07:39 В Петербурге найдена немецкая авиабомба времён ВОВ. Обложка © Telegram / МЧС РФ

В Санкт-Петербурге рабочие во время земельных работ нашли немецкую авиационную бомбу, пролежавшую в грунте со времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает МЧС РФ.

Петербургские пиротехники обезвредили бомбу времён ВОВ. Фото © Telegram / МЧС РФ

Немецкая бомба времён ВОВ, найденная в Петербурге. Фото © Telegram / МЧС РФ

"В Красном селе рабочие обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны в 100 метрах от жилых домов. Специалисты Невского Спасцентра МЧС России определили, что это немецкая авиабомба SD-50", — уточнили в ведомстве.

Прибывшие на место пиротехники извлекли снаряд из земли, после чего обезвредили его и отвезли на спецполигон для утилизации.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае кладоискатель погиб при взрыве мины времён ВОВ, которую, предположительно, он решил забрать домой. Мужчина был коллекционером и собирал исторические артефакты. Мину он обнаружил в лесу при помощи металлоискателя. Она взорвалась, что привело к гибели коллекционера трофеев.

Авторы Татьяна Миссуми