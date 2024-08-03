Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Петербургские рабочие нашли бомбу времён ВОВ прямо под окнами жилых домов

В Петербурге сотрудники МЧС обезвредили найденную немецкую бомбу времён ВОВ

3 августа, 07:39
В Петербурге найдена немецкая авиабомба времён ВОВ. Обложка © Telegram / МЧС РФ

В Петербурге найдена немецкая авиабомба времён ВОВ. Обложка © Telegram / МЧС РФ

В Санкт-Петербурге рабочие во время земельных работ нашли немецкую авиационную бомбу, пролежавшую в грунте со времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает МЧС РФ.

Петербургские пиротехники обезвредили бомбу времён ВОВ. Фото © Telegram / МЧС РФ

Петербургские пиротехники обезвредили бомбу времён ВОВ. Фото © Telegram / МЧС РФ

Немецкая бомба времён ВОВ, найденная в Петербурге. Фото © Telegram / МЧС РФ

Немецкая бомба времён ВОВ, найденная в Петербурге. Фото © Telegram / МЧС РФ

"В Красном селе рабочие обнаружили авиабомбу времён Великой Отечественной войны в 100 метрах от жилых домов. Специалисты Невского Спасцентра МЧС России определили, что это немецкая авиабомба SD-50", — уточнили в ведомстве.

Прибывшие на место пиротехники извлекли снаряд из земли, после чего обезвредили его и отвезли на спецполигон для утилизации.

Мужчина погиб при взрыве мины времён ВОВ на даче под Петербургом
Мужчина погиб при взрыве мины времён ВОВ на даче под Петербургом

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае кладоискатель погиб при взрыве мины времён ВОВ, которую, предположительно, он решил забрать домой. Мужчина был коллекционером и собирал исторические артефакты. Мину он обнаружил в лесу при помощи металлоискателя. Она взорвалась, что привело к гибели коллекционера трофеев.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!