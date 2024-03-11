На Кубани кладоискатель погиб в результате взрыва мины времён ВОВ

Всё произошло около станицы Неберджаевской. Искалеченный труп 47-летнего Александра обнаружила полиция. У него не было руки и полового органа. По версии следствия, он ушёл на раскопки ещё 5 марта, однако домой так и не вернулся. При себе у него обнаружили металлоискатель, сапёрную лопату, а также мину 50-мм калибра. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.