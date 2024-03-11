На Кубани кладоискатель погиб в результате взрыва мины времён ВОВ
В Краснодарском крае кладоискатель погиб при взрыве мины времён ВОВ, которую, предположительно, он решил забрать домой. Об этом сообщает Mash.
Всё произошло около станицы Неберджаевской. Искалеченный труп 47-летнего Александра обнаружила полиция. У него не было руки и полового органа. По версии следствия, он ушёл на раскопки ещё 5 марта, однако домой так и не вернулся. При себе у него обнаружили металлоискатель, сапёрную лопату, а также мину 50-мм калибра. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент устанавливаются.
А ранее Life.ru рассказывал, что в Польше семья почти 80 лет прожила в доме, под полом которого находилась 50-килограммовая авиационная бомба времён Второй мировой войны. Сапёры аккуратно вывезли снаряд, пояснив, что подобные находки в Польше не являются редкостью. Эксперты призвали местных не пытаться поднимать бомбы или выносить их самостоятельно.
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