Мужчина погиб при взрыве мины времён ВОВ на даче под Петербургом
Дачник погиб от взрыва мины времён ВОВ в СНТ Ломоносовского района Ленобласти
В СНТ Ломоносовского района Ленинградской области дачник погиб, пытаясь распилить найденную мину времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает канал 78.ru.
Там рассказали, что снаряд сдетонировал после того, как мужчина начал пилить конус боеприпаса шлифовальной машинкой. Дачник скончался на месте. Судмедэксперты нашли на теле глубокую рану в районе шеи. Кроме того, у мужчины оторвало несколько пальцев на руках. Сейчас тело отправили на дополнительную экспертизу.
Ранее Life.ru сообщал, что в Брянской области два человека погибли при подрыве на мине. Местные жители забрели в запретную зону, несмотря на предупреждающие знаки о возможном минировании. Ещё одного мужчину госпитализировали с ранениями, его удалось спасти.
ТАСС / Александр Река