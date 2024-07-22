Мужчина погиб при взрыве мины времён ВОВ на даче под Петербургом

В СНТ Ломоносовского района Ленинградской области дачник погиб, пытаясь распилить найденную мину времён Великой Отечественной войны. Об этом сообщает канал 78.ru.

Там рассказали, что снаряд сдетонировал после того, как мужчина начал пилить конус боеприпаса шлифовальной машинкой. Дачник скончался на месте. Судмедэксперты нашли на теле глубокую рану в районе шеи. Кроме того, у мужчины оторвало несколько пальцев на руках. Сейчас тело отправили на дополнительную экспертизу.