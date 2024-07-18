Трое коммунальщиков погибли, наехав на противотанковую мину ВСУ в ДНР
Три сотрудников "Воды Донбасса" погибли при наезде на мину ВСУ в Зелёном Гае ДНР
Трое сотрудников "Воды Донбасса" погибли в селе Зелёный Гай Волновахского района при наезде служебного УАЗа на украинскую противотанковую мину. О трагедии в телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"В селе Зелёный Гай Волновахского муниципального округа в результате наезда служебного автомобиля УАЗ "Фермер" на украинскую противотанковую мину погибли три сотрудника филиала ГУП ДНР "Вода Донбасса" — мужчины 1960, 1978 и 1980 г.р.", — сказано в публикации.
Пушилин добавил, что, помимо трагического происшествия с миной, известно о повреждениях семи жилых домов и линии электропередачи в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего ВСУ совершили семь атак, за которые выпустили по ДНР около 15 боеприпасов из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, некоторые из них были кассетными, также украинские войска использовали ударный беспилотник. О человеческих жертвах и пострадавших в ходе обстрелов руководитель республики не сообщал.
Ранее Пушилин сообщал о гибели мирного жителя села Никольского, которое украинская армия обстреляла из ствольной артиллерии. Кроме того, атаке подверглись Петровский и Куйбышевский районы Донецка, где были повреждены котельная и два автомобиля.
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