Трое коммунальщиков погибли, наехав на противотанковую мину ВСУ в ДНР

Пушилин добавил, что, помимо трагического происшествия с миной, известно о повреждениях семи жилых домов и линии электропередачи в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки. Всего ВСУ совершили семь атак, за которые выпустили по ДНР около 15 боеприпасов из ствольной артиллерии калибра 155 миллиметров, некоторые из них были кассетными, также украинские войска использовали ударный беспилотник. О человеческих жертвах и пострадавших в ходе обстрелов руководитель республики не сообщал.