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18 июля, 09:09

Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль под Курском, ранен водитель

В селе Новоивановка Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу гражданского автомобиля "Лада-Ларгус". Видео первых минут после атаки опубликовал Mash.

Последствия атаки дрона на автомобиль под Курском. Видео © Mash

Инцидент случился 17 июля около 19:00 на дороге под Новоивановкой. Водителя госпитализировали с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. Всего накануне девять мирных жителей Курской области пострадали при атаках ВСУ.

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Ранее Life.ru рассказывал, что трое жителей Шебекина ранены после обстрела со стороны украинских военных. В трёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. В одном частном доме выгорел гараж с автомобилем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Николай Рюмин
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