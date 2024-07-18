Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль под Курском, ранен водитель
В селе Новоивановка Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу гражданского автомобиля "Лада-Ларгус". Видео первых минут после атаки опубликовал Mash.
Последствия атаки дрона на автомобиль под Курском. Видео © Mash
Инцидент случился 17 июля около 19:00 на дороге под Новоивановкой. Водителя госпитализировали с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. Всего накануне девять мирных жителей Курской области пострадали при атаках ВСУ.
Ранее Life.ru рассказывал, что трое жителей Шебекина ранены после обстрела со стороны украинских военных. В трёх многоквартирных домах повреждены остекление и фасады. В одном частном доме выгорел гараж с автомобилем.
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