Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на автомобиль под Курском, ранен водитель

В селе Новоивановка Курской области украинский дрон сбросил взрывчатку на крышу гражданского автомобиля "Лада-Ларгус". Видео первых минут после атаки опубликовал Mash.

Последствия атаки дрона на автомобиль под Курском. Видео © Mash

Инцидент случился 17 июля около 19:00 на дороге под Новоивановкой. Водителя госпитализировали с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. Всего накануне девять мирных жителей Курской области пострадали при атаках ВСУ.