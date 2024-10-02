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2 октября, 07:57

Схрон с гранатомётами, сотнями гранат и 35 тыс. патронов нашли в ДНР

В Тельмановском районе ДНР обнаружен крупный схрон, в котором находилось около 400 гранат и гранатомёты. Как рассказал глава республики Денис Пушилин в Telegram, всех причастных к заготовке тайника начали искать.

Схрон со взрывчаткой и боеприпасами нашли в Тельмановском районе. Видео © ФСБ России по ДНР

«В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, Росгвардии и военной комендатуры в Тельмановском районе обнаружен схрон со взрывными устройствами и боеприпасами», — написал Пушилин.

Помимо 400 гранат было изъято 2 ручных гранатомёта, 161 выстрел к ним, 140 ручных гранат, 92 гранаты ВОГ и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию. Сотрудники МВД и по ДНР уже изъяли все взрывные устройства и боеприпасы.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что спасатели смогли обезвредить в Курской области более 150 боеприпасов. Они очистили от взрывных устройств 9 населённых пунктов. Зачистку организовали в рамках программы помощи курянам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Наталья Афонина
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