Схрон с гранатомётами, сотнями гранат и 35 тыс. патронов нашли в ДНР

В Тельмановском районе ДНР обнаружен крупный схрон, в котором находилось около 400 гранат и гранатомёты. Как рассказал глава республики Денис Пушилин в Telegram, всех причастных к заготовке тайника начали искать.

Схрон со взрывчаткой и боеприпасами нашли в Тельмановском районе. Видео © ФСБ России по ДНР

«В результате совместных мероприятий Управления ФСБ России по ДНР, МВД по ДНР, Росгвардии и военной комендатуры в Тельмановском районе обнаружен схрон со взрывными устройствами и боеприпасами», — написал Пушилин.

Помимо 400 гранат было изъято 2 ручных гранатомёта, 161 выстрел к ним, 140 ручных гранат, 92 гранаты ВОГ и более 35 тысяч патронов к стрелковому оружию. Сотрудники МВД и по ДНР уже изъяли все взрывные устройства и боеприпасы.