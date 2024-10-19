Дрон ВСУ врезался в здание в Брянской области под прицелом ПВО

При отражении атаки БПЛА в Брянской области один из четырёх беспилотников врезался в нежилое здание, пострадавших в результате случившегося нет. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БпЛА по территории нашего региона. Четыре БпЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Минобороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание», – информирует глава региона.

По словам Богомаза, благодаря слаженной работе всех служб, возгорания на месте ЧП не допущено, никто не пострадал. На месте работают представители оперативных и экстренных служб, заключил он.