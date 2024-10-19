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19 октября, 06:48

Дрон ВСУ врезался в здание в Брянской области под прицелом ПВО

Богомаз: Дрон врезался в нежилое здание при отражении атаки в Брянской области

При отражении атаки БПЛА в Брянской области один из четырёх беспилотников врезался в нежилое здание, пострадавших в результате случившегося нет. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинскими террористами совершена очередная атака с помощью БпЛА по территории нашего региона. Четыре БпЛА самолётного типа уничтожены силами ПВО Минобороны РФ. При отражении террористической атаки один из беспилотников врезался в нежилое здание», – информирует глава региона.

По словам Богомаза, благодаря слаженной работе всех служб, возгорания на месте ЧП не допущено, никто не пострадал. На месте работают представители оперативных и экстренных служб, заключил он.

Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион
Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. 13 из них сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью

Обложка ©

Украинский дрон "Баба-яга". Обложка © Telegram / V_Zelenskiy_official

Андрей Бражников
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