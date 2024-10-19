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Регион
19 октября, 04:25

За ночь средства ПВО уничтожили 16 беспилотников над тремя регионами России

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены шестнадцать украинских беспилотных летательных аппаратов. Тринадцать БПЛА сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью», — рассказали в оборонном ведомстве.

Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион
Силы ПВО Брянской области отражают атаку БПЛА на регион

Об уничтожении беспилотников ранее сообщали губернаторы Брянской и Ростовской областей. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
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