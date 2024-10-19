Над Петербургом сбили беспилотник

В небе над Санкт-Петербургом в ночь на 19 октября был сбит беспилотник. Об этом «Фонтанке» сообщили представители экстренных служб Северной столицы.

По предоставленной информации, БПЛА уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Угроз для горожан нет. Над каким районом Петербурга сбит дрон, не уточнятся.