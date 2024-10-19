Над Петербургом сбили беспилотник
Санкт-Петербург. Shutterstock / Анастасия Starostina
В небе над Санкт-Петербургом в ночь на 19 октября был сбит беспилотник. Об этом «Фонтанке» сообщили представители экстренных служб Северной столицы.
По предоставленной информации, БПЛА уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Угроз для горожан нет. Над каким районом Петербурга сбит дрон, не уточнятся.
Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. 13 из них сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью