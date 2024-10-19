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19 октября, 07:29
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Над Петербургом сбили беспилотник

Санкт-Петербург. Shutterstock / Анастасия Starostina

Санкт-Петербург. Shutterstock / Анастасия Starostina

В небе над Санкт-Петербургом в ночь на 19 октября был сбит беспилотник. Об этом «Фонтанке» сообщили представители экстренных служб Северной столицы.

По предоставленной информации, БПЛА уничтожен силами противовоздушной обороны (ПВО). Угроз для горожан нет. Над каким районом Петербурга сбит дрон, не уточнятся.

Дрон ВСУ врезался в здание в Брянской области под прицелом ПВО
Дрон ВСУ врезался в здание в Брянской области под прицелом ПВО

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотников над тремя российскими регионами. 13 из них сбиты над территорией Брянской области, два – над территорией Ростовской области и один – над Белгородской областью

Андрей Бражников
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