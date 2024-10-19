Военный эксперт объяснил, как украинский дрон смог долететь до Петербурга
Полковник Литовкин: Атаку на Петербург могли организовать с территории РФ
Рано утром 19 октября на северо-западе Санкт-Петербурга сбили украинский беспилотник. Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, как вражеский БПЛА смог так далеко добраться.
Эксперт считает, что именно этот дрон запустили не с территории Украины, а прямо из России завербованные агенты. Хотя есть летательные средства, которые перемещаются на дальние расстояния, но в этой ситуации вряд ли о них идёт речь.
«Это могут быть агенты Главного управления разведки Украины или Службы безопасности, могут быть купленные наши сограждане», — рассказал URA.ru Литовкин.
Он добавил, что собрать дрон можно самостоятельно из подручных материалов, а также заказать детали по отдельности. В таком случае будет непонятно предназначение БПЛА.
Напомним, БПЛА в Санкт-Петербурге уничтожили силами противовоздушной обороны (ПВО). По сообщению СМИ, местные жители слышали хлопки, без электричества остались около 300 домов. В результате атаки ВСУ разрушений нет, никто из людей не пострадал.