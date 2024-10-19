Военный эксперт объяснил, как украинский дрон смог долететь до Петербурга

Рано утром 19 октября на северо-западе Санкт-Петербурга сбили украинский беспилотник. Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, как вражеский БПЛА смог так далеко добраться.

Эксперт считает, что именно этот дрон запустили не с территории Украины, а прямо из России завербованные агенты. Хотя есть летательные средства, которые перемещаются на дальние расстояния, но в этой ситуации вряд ли о них идёт речь.

«Это могут быть агенты Главного управления разведки Украины или Службы безопасности, могут быть купленные наши сограждане», — рассказал URA.ru Литовкин.

Он добавил, что собрать дрон можно самостоятельно из подручных материалов, а также заказать детали по отдельности. В таком случае будет непонятно предназначение БПЛА.