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19 октября, 19:19

Военный эксперт объяснил, как украинский дрон смог долететь до Петербурга

Полковник Литовкин: Атаку на Петербург могли организовать с территории РФ

Рано утром 19 октября на северо-западе Санкт-Петербурга сбили украинский беспилотник. Полковник в отставке и военный обозреватель Виктор Литовкин объяснил, как вражеский БПЛА смог так далеко добраться.

Эксперт считает, что именно этот дрон запустили не с территории Украины, а прямо из России завербованные агенты. Хотя есть летательные средства, которые перемещаются на дальние расстояния, но в этой ситуации вряд ли о них идёт речь.

«Это могут быть агенты Главного управления разведки Украины или Службы безопасности, могут быть купленные наши сограждане», — рассказал URA.ru Литовкин.

Он добавил, что собрать дрон можно самостоятельно из подручных материалов, а также заказать детали по отдельности. В таком случае будет непонятно предназначение БПЛА.

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Напомним, БПЛА в Санкт-Петербурге уничтожили силами противовоздушной обороны (ПВО). По сообщению СМИ, местные жители слышали хлопки, без электричества остались около 300 домов. В результате атаки ВСУ разрушений нет, никто из людей не пострадал.

Обложка ©

freepik/diana.grytsku

Алёна Зиновьева
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