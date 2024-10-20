Гладков: ВСУ ударили по Белгородской области, пострадал охранник предприятия
Вооружённые силы Украины вновь подвергли Белгородскую область комбинированному удару с использованием артиллерии и беспилотников. Взрывы прогремели в четырёх населённых пунктах, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
В селе Грузское дрон атаковал сельскохозяйственное предприятие, ранив охранника. Мужчина получил минно-взрывную травму, осколки посекли его лицо, руку и обе ноги. Повреждена газовая труба. Также удару подверглись город Шебекино, сёла Новая Таволжанка и Тишанка. Обошлось без пострадавших, местным жителям был нанесён лишь материальный ущерб.
«Информация о последствиях уточняется. Администрация проведёт подомовой обход в светлое время суток», — отчитался Гладков.
Напомним, что минувшей ночью ВСУ провели одну из самых обширных атак на территорию России. Дроны были замечены в небе над Нижегородской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями. Большая часть дронов была сбита силами ПВО, но некоторые БПЛА всё же достигли целей.
Telegram / Генеральний штаб ЗСУ