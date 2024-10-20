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19 октября, 22:41

ВС России сорвали атаку украинских беспилотников на Липецк

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о пресечении попытки украинских боевиков нанести удар по столице региона с применением дронов. Беспилотники противника были успешно подавлены.

По словам чиновника, на месте падения обломков БПЛА работают спецслужбы. Системы обнаружения и расчёты зенитных комплексов и РЭБ находятся в состоянии готовности. О пострадавших губернатор не сообщил.

«Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролётов. Это помогает противнику корректировать направление и точность», — обратился к жителям области Артамонов.

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За последние несколько часов дроны ВСУ были обнаружены также над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями. Суммарно силы ПВО уничтожили два десятка беспилотников. Лишь под Белгородом один из БПЛА достиг цели, атаковав легковушку.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Maria Taran

Илья Пушкарев
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