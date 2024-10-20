ВС России сорвали атаку украинских беспилотников на Липецк

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о пресечении попытки украинских боевиков нанести удар по столице региона с применением дронов. Беспилотники противника были успешно подавлены.

По словам чиновника, на месте падения обломков БПЛА работают спецслужбы. Системы обнаружения и расчёты зенитных комплексов и РЭБ находятся в состоянии готовности. О пострадавших губернатор не сообщил.