Силы ПВО поразили беспилотник ВСУ над Брянской областью
Беспилотный летательный аппарат ВСУ нейтрализован дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Брянской областью. Подробности атаки озвучил губернатор региона Александр Богомаз.
По словам чиновника, дрон самолётного типа засекли и уничтожили около 23:00. Его обломки не спровоцировали разрушений на земле. Пострадавшие отсутствуют.
«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил расчёты зенитных комплексов Богомаз.
Под обстрел вечером 19 октября угодила и Белгородская область. В результате атаки пострадали трое взрослых и 12-летняя девочка. Ещё семь украинских БПЛА пытались ударить по Орловской области, но были уничтожены.
Telegram / Минобороны России