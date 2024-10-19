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19 октября, 20:56

Силы ПВО поразили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Беспилотный летательный аппарат ВСУ нейтрализован дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Брянской областью. Подробности атаки озвучил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, дрон самолётного типа засекли и уничтожили около 23:00. Его обломки не спровоцировали разрушений на земле. Пострадавшие отсутствуют.

«Спасибо нашим подразделениям ПВО!» — поблагодарил расчёты зенитных комплексов Богомаз.

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Под обстрел вечером 19 октября угодила и Белгородская область. В результате атаки пострадали трое взрослых и 12-летняя девочка. Ещё семь украинских БПЛА пытались ударить по Орловской области, но были уничтожены.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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