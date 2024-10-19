Силы ПВО поразили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Беспилотный летательный аппарат ВСУ нейтрализован дежурными силами противовоздушной обороны ВС РФ в небе над Брянской областью. Подробности атаки озвучил губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, дрон самолётного типа засекли и уничтожили около 23:00. Его обломки не спровоцировали разрушений на земле. Пострадавшие отсутствуют.