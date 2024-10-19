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19 октября, 20:19

Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Орловской областью

Орловская область вновь подверглась атакам ВСУ, однако средства противовоздушной обороны успешно уничтожили семь украинских беспилотников. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет, на месте работают оперативные службы.

Глава области подчеркнул, что силы ПВО продолжают круглосуточное дежурство в усиленном режиме и выразил благодарность за их слаженную и эффективную работу.

Трое взрослых и девочка получили ранения после обстрела ВСУ Белгородского района
Трое взрослых и девочка получили ранения после обстрела ВСУ Белгородского района

Беспилотник ВСУ в ночь на 19 октября сбили также в небе над Санкт-Петербургом. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. По мнению военных, дрон могли запустить завербованные агенты Киева с территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com

Артём Гапоненко
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