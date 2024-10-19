Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Орловской областью

Орловская область вновь подверглась атакам ВСУ, однако средства противовоздушной обороны успешно уничтожили семь украинских беспилотников. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет, на месте работают оперативные службы.