Силы ПВО уничтожили семь украинских беспилотников над Орловской областью
Орловская область вновь подверглась атакам ВСУ, однако средства противовоздушной обороны успешно уничтожили семь украинских беспилотников. По информации губернатора региона Андрея Клычкова, пострадавших и разрушений в результате происшествия нет, на месте работают оперативные службы.
Глава области подчеркнул, что силы ПВО продолжают круглосуточное дежурство в усиленном режиме и выразил благодарность за их слаженную и эффективную работу.
Беспилотник ВСУ в ночь на 19 октября сбили также в небе над Санкт-Петербургом. В результате падения обломков БПЛА никто не пострадал. По мнению военных, дрон могли запустить завербованные агенты Киева с территории РФ.
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