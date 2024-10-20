Число сбитых над Орловской областью украинских БПЛА достигло 11
Силы противовоздушной обороны продолжают сбивать украинские беспилотники над Орловской областью. За последний час добычей зенитных комплексов Вооружённых сил РФ стали ещё четыре БПЛА противника.
«Средства ПВО работают надёжно, в очередной раз благодарю наших защитников», — написал в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
Ещё один беспилотник поздним вечером 19 октября сбит над Брянской областью. А в Белгородчине под обстрел попали два населённых пункта. Несколько человек получили осколочные ранения.
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