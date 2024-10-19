Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 октября, 19:11

Смирнов: ПВО сбила восемь украинских БПЛА в небе над Курской областью

Российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью. Об этом в личном телеграм-канале проинформировал губернатор региона Алексей Смирнов.

«На данный момент силами ПВО в небе Курской области сбиты восемь украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников! Опасность атаки сохраняется», — говорится в его посте.

Дрон ВСУ врезался в здание в Брянской области под прицелом ПВО
Дрон ВСУ врезался в здание в Брянской области под прицелом ПВО

Ранее в МО РФ сообщили, что за прошедшую ночь системы ПВО России сбили 16 БПЛА противника над территорией трёх российских регионов: 13 беспилотников были сбиты над Брянской областью, два — над Ростовской и один — над Белгородчиной.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / aappp

Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров