Смирнов: ПВО сбила восемь украинских БПЛА в небе над Курской областью

Российские средства ПВО сбили восемь украинских беспилотников самолётного типа над Курской областью. Об этом в личном телеграм-канале проинформировал губернатор региона Алексей Смирнов.

«На данный момент силами ПВО в небе Курской области сбиты восемь украинских БПЛА самолётного типа. Благодарю наших защитников! Опасность атаки сохраняется», — говорится в его посте.

Ранее в МО РФ сообщили, что за прошедшую ночь системы ПВО России сбили 16 БПЛА противника над территорией трёх российских регионов: 13 беспилотников были сбиты над Брянской областью, два — над Ростовской и один — над Белгородчиной.